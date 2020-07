Kosovo: Thaci ascoltato per sei ore dalla procura dell'Aia, interrogatorio proseguirà oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la vicenda, Ramush Haradinaj, leader dell'alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) ed ex primo ministro, ha dichiarato in un'intervista a “Syri Tv” che se le accuse contro il presidente Hashim Thaci e il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, rischiano di essere gravemente danneggiate. "Questa è una situazione molto difficile per il Kosovo perché le accuse contro l’Uck hanno le loro fonti primarie a Belgrado e in Serbia. Se confermate, il Kosovo rischia di essere gravemente danneggiato. Il Kosovo deve stare attento, tutti gli albanesi devono stare attenti, in modo che il Kosovo possa uscirne pulito alla fine del processo. Le accuse sono contro individui concreti, ma tali azioni incolpano il Kosovo e gli albanesi", ha detto Haradinaj. Al leader dell’Aak è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione la proposta di diventare un nuovo presidente del Kosovo se Thaci dovesse dimettersi nel caso in cui l'accusa contro di lui venisse confermata. Haradinaj ha risposto che, sebbene non sia il momento giusto per considerare la prospettiva, se gli venisse chiesto di assumersi tale responsabilità potrebbe prenderla in considerazione. Il Pdk, secondo quanto riferito dai media, starebbe valutando due candidature per la presidenza: Vlora Citaku, ambasciatrice del Kosovo negli Stati Uniti, ed Enver Hoxhaj, vice presidente del Pdk. (Kop)