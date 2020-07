Speciale energia: Legambiente Lazio, 5 comuni con più del 50 per cento spiaggia concessa tra questi Ostia e San Felice Circeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le iniziative dedicate nei giorni scorsi a energia, rifiuti sulle spiagge e depurazione, è la volta dello studio "Spiagge libere nel Lazio 2020". "La legge regionale 8 del 2015 (Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative) - si legge in una nota di Legambiente - approvata nella precedente consiliatura, recita chiaramente e senza discussione che 'I Comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'arenile di propria competenza' (art. 7). Secondo gli ultimi dati disponibili, pubblicati proprio da Regione Lazio e analizzati dai tecnici di Legambiente Lazio, tra i 24 comuni costieri sono cinque quelli dove questo limite viene oltrepassato: Roma (Ostia), San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e Minturno". (Com)