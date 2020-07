America latina: Cepal, per Venezuela, Perù e Argentina recessione a due cifre nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In forte calo anche l'economia di El Salvador, Nicaragua e Cuba, che potrebbero chiudere l'anno con perdite, rispettivamente, dell'8,6 per cento, 8,3 e 8 per cento. Il Cile, paese che esibisce da anni alcuni degli indici di crescita più importanti della regione, potrebbe arrivare a fine 2020 con una perdita del 7,9 per cento del pil, e per altri stati "solidi", come Panama e Colombia, le previsioni sono di perdite pari al 6,5 e 5,6 per cento. La classifica, passando tra gli altri dalla Bolivia (-5,2 per cento) e l'Uruguay (-5 per cento), si chiude con il paese più virtuoso, il Paraguay, che potrebbe superare la crisi perdendo "solo" il 2,3 per cento. Discorso diverso per l'area caraibica, con paesi che hanno dimensioni economiche molto più suscettibili ai cambi. Le peggiori condizioni si prevedono per il Belize (con calo del 14 per cento), per Antigua e Barbuda (-12,3 per cento), Santa Lucia (-11,9) e Saint Kitts e Nevis (-11,5 per cento). Unico paese in crescita, la Guyana, con una stima del 44,3 per cento. (segue) (Abu)