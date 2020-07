America latina: Cepal, per Venezuela, Perù e Argentina recessione a due cifre nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su tutta la regione la contrazione stimata è al 9,1 per cento. Secondo lo studio, il calo sarà più accentuato nell’America del Sud (-9,4 per cento), mentre si attesterà al - 8,4 per cento in America centrale e Messico e al -7,9 per cento nei Caraibi, escludendo il Guyana, la cui performance fa aumentare la percentuale di crescita dell’area al -5,4 per cento. La stima è in linea con quella diffusa a giugno dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui la regione dell’America Latina e dei Caraibi vedrà la sua economia contrarsi del 9,4 per cento nel 2020. Nel rapporto di aprile l'Fmi stimava per la regione una contrazione del 5,2 per cento nel 2020 a causa dell’impatto della pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Abu)