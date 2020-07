Decreto Rilancio: Tosato (Lega), governo irresponsabile, senza risposte per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo che “esautora il Parlamento e non aiuta il Paese è la rappresentazione della illusione di questa maggioranza, una maggioranza divisa ed in crisi di consensi. Forse ve lo siete dimenticati ma il giudice supremo che valuterà le proposte di questo esecutivo è il popolo, che prima o poi tornerà a far sentire la sua voce”. Lo ha detto il senatore della Lega Paolo Tosato durante le dichiarazioni di voto sul decreto Rilancio oggi al Senato. “E darà il suo giudizio sul Cura Italia, che nulla ha curato; sul decreto Liquidità ed il suo ridicolo bazooka da 400 miliardi; ora è il momento del decreto Rilancio, che rappresenta un'occasione persa poiché, anziché provvedere ad una riduzione della pressione fiscale capace di dare competitività e slancio alle imprese e sicurezza alle famiglie, avete scelto la solita strada dell'assistenzialismo, quella dei bonus, dei redditi di cittadinanza – ha aggiunto -. Cosa direte al Paese, quando a settembre molte aziende non potranno riaprire e i licenziamenti ridefiniranno il volto della nazione? Cosa dite a chi lavora nel turismo e nell'agricoltura, che invece di sostegno concreto, vi ha visti promulgare i buoni vacanze e una sanatoria di irregolari? Cosa direte al settore dell'automobile, invece di comperare monopattini cinesi? Questo governo, che mai ci avrà complice della sua irresponsabilità, non ha risposte chiare e affidabili: le forniremo noi, quando torneremo alla guida del Paese".(com)