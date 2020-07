Argentina: coronavirus, superate le 2000 vittime con record di decessi e contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha superato la barriera delle 2000 vittime della Covid-19 con un nuovo record giornaliero sia in termini di contagi che di decessi secondo dati ufficiali. L'aumento del picco della circolazione del virus si registra a quasi due settimane dal ritorno alla "fase 1" della quarantena in tutta l'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), epicentro della pandemia nel paese, e mette in dubbio la possibilità di una flessibilizzazione delle attuali misure restrittive. Con 4.250 nuovi casi nelle ultime 24 ore il totale dei contagi in Argentina dall'inizio della pandemia arriva quindi a 111.160. Di questi oltre 100 mila appartengono solo alla zona dell'Amba con i suoi 14 milioni di abitanti, così come 3.954 dei nuovi contagi. E' record anche in termini di vittime giornaliere della Covid-19, con 82 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle morti dall'inizio della pandemia è in questo modo di 2050. In tale contesto è previsto per venerdì l'ormai consueto annuncio bisettimanale del presidente Alberto Fernandez su come proseguirà la quarantena nelle diverse aree del paese, con speciale attenzione alla situazione della capitale ed il suo hinterland. (segue) (Abu)