Speciale difesa: Saleh su Libia, parlamento sostiene sforzi Ue per raggiungere accordo politico

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha affermato che il parlamento di Tobruk sostiene gli sforzi dell'Unione europea (Ue) per raggiungere un accordo politico sulla crisi in Libia, dopo essere tornato da una visita nella capitale italiana, Roma. Il portavoce di Saleh, Fathi al Marimi, ha affermato che Saleh "ha rinnovato l'impegno della Camera dei rappresentanti a sostegno delle conclusioni della Conferenza di Berlino e della Dichiarazione del Cairo," chiedendo "di non accettare azioni che aggravano il conflitto o vanno contro le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'embargo sulle armi in Libia e sul cessate il fuoco, compresa la fornitura di attrezzature militari". "Saleh ha sottolineato il sostegno del parlamento agli sforzi dell'Unione europea per raggiungere una soluzione politica alla crisi libica, compreso l'embargo sulle armi in Libia, che la Turchia sta attualmente violando", ha aggiunto al-Marimi. (Res)