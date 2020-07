© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni non governative Oxfam e Consiglio norvegese per i rifugiati(Nrc) hanno chiesto al governo della Siria di facilitare la consegna di aiuti umanitari nelle aree del paese che ha recentemente sottratto ai ribelli. In un rapporto congiunto, Oxfam e Nrc sottolineano le difficoltà causate dal blocco degli aiuti da parte delle forze governative. (Res)