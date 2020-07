© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha annunciato che presto il suo esecutivo renderà nota la data delle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento. A tal proposito, Al Kadhimi ha chiesto la cooperazione di tutti i partiti per la stesura di una legge elettorale in grado di garantire elezioni giuste e trasparenti. (Res)