Speciale difesa: Francia, governo vuole inasprire condizioni di vendita di Photonis

- Il governo francese vuole inasprire le condizioni per la vendita di Photonis, azienda specializzata nella creazione di dispositivi per la visione notturna impiegati in operazioni militari. Lo scrive il quotidiano “Les Echos” spiegando che la società, considerata strategica per la difesa nazionale, è sul punto di passare nelle mani del gruppo statunitense Teledyne vista l'assenza di acquirenti francesi. Parigi si dimostra però contraria alla vendita di Photonis. Secondo molti esperti e osservatori non è possibile opporsi alla cessione “per il solo motivo che Teledyne è una società straniera”. Il governo francese ha tempo fino al 24 luglio per imporre nuove condizioni alla vendita di Photonis. (Res)