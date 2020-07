Speciale difesa: Francia, Scaf progetto cruciale per aeronautica francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), progetto congiunto tra Francia, Germania e Spagna che prevede per il 2035 la realizzazione di un nuovo caccia, è cruciale per l'aeronautica militare francese. Lo scrive il quotidiano “La Tribune”, riportando i contenuti di un rapporto presentato al Senato dalla parlamentare socialista Hélene Conway-Mouret e dal repubblicano Ronan Le Gleut. “Il programma Scaf non ha assolutamente lo stesso grado di importanza e di urgenza per i due partner”, si legge nel rapporto. “Per la Francia lo Scaf è esistenziale, sia per Dassault che per Safran, che non possono permettersi di rimanere senza un progetto di aereo da combattimento e di motore di aereo da combattimento. Le industrie tedesche o spagnole non sono nella stessa situazione: si tratta per loro di aumentare la competenza in questo settore”, afferma il documento. (Res)