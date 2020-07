Libia-Italia: Sarraj riceve Lamorgese a Tripoli, focus su sicurezza e migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la parte libica erano presenti, oltre a Sarraj, il vicepresidente del Consiglio presidenziale, Ahmed Maiteeq; il ministro degli Affari esteri, Mohamed Siala; il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha; il vicepresidente dell'Agenzia per la sicurezza interna, il generale Ibrahim al Sadiq al Shaqaf; l'ambasciatore libico presso l'Unione europea, Abdel-Hafed Qaddour; il direttore del dipartimento europeo presso il ministero degli Esteri, Haji Dahan. La delegazione italiana guidata dal ministro Lamorgese comprendeva l'ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino; il capo di gabinetto del Viminale, Matteo Piantidozi; il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, Franco Gabrielli; e il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, generale di corpo d’armata Giovanni Caravelli. (Lit)