Università: Colao, portare più giovani a laurearsi e spendere meglio le risorse

- Portare più giovani a laurearsi: questo secondo il capo della task force del governo per affrontare l'emergenza Covid-19, Vittorio Colao, dev’essere uno degli obiettivi in vista della ripartenza. “Credo che gli obiettivi del sistema scolastico in Italia debbano essere principalmente il portare a laurearsi il maggior numero di persone possibile e spendere meglio le risorse per gli studenti. Bisogna quindi andare in tre direzioni: riorganizzazione, in modo che ogni ateneo abbia i soldi giusti e li spenda correttamente; aiutare professori e ricercatori sia con fondi sia con prospettive di carriera visto che dall'estero la concorrenza e le proposte sono forti; e poi aiutare gli studenti lavorando al diritto allo studio ovunque si trovino nel nostro Paese”, ha spiegato Colao, intervenendo al primo osservatorio “RiGeneration Stem”, organizzato oggi da Fondazione Deloitte. “Nel nostro lavoro - ha proseguito - abbiamo evidenziato 12 proposte specifiche per l'istruzione. Importanti inoltre gli investimenti sulla formazione perché avranno un'importante influenza sulle generazioni future”. Il capo della task force governativa ha poi dato un suggerimento ai giovani: “Sono tre le competenze che un giovane deve avere oggi per poter lavorare in una realtà aziendale: competenza digitale, problem solving e abilità nella conduzione di un team". Dalla ricerca di Deloitte è emerso come nelle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) ci sia ancora un gender gap marcato: "Credo che sia un problema generale – ha detto Colao – bisogna lavorare sulle piramidi organizzative per garantire una allargamento del pool. Siamo sulla strada giusta ma non con la giusta velocità per colmare questo gap". (Rem)