Ludopatia: Bolognini in visita a "Spazio Gio" a Niguarda, sconfiggiamo insieme gioco d'azzardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 erano 10.718 gli esercizi con apparecchi newslot attivi in Lombardia e circa 44.000 gli apparecchi in esercizio (17% del totale nazionale). "I dati provvisori per il 2019 - aggiunge Stefano Bolognini - mettono in evidenza che la nostra regione è la seconda d'Italia, dopo l'Abruzzo, per consumo pro-capite di gioco d'azzardo legale. Siamo a una media di 1.725 euro a persona. Le province di Como con 2.032 euro a testa, Sondrio con 1.877 euro, Brescia con 1.850 euro e Bergamo con 1.805 euro sono quelle con valori superiori alla media regionale. Per la provincia di Milano il dato pro-capite è di 1.774 euro". "A questo proposito, Regione Lombardia - sottolinea l'assessore Bolognini - ha messo a disposizione dal 2018 a oggi complessivamente 12 milioni di euro, oltre ai quasi 2 milioni destinati ai progetti realizzati dagli Enti locali, per azioni di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tra questi 'Spazio Gio' - sottolinea - rappresenta un progetto che vogliamo replicare anche in altri ospedali e in differenti contesti. La messa a sistema di queste realtà è una sfida e anche una grande opportunità. Permetterà un migliore utilizzo delle risorse e il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico nelle comunità". "Dal 2018 - conclude l'assessore - abbiamo dato una decisa accelerata nella programmazione, organizzazione e impostazione degli interventi per il contrasto di questo fenomeno. Al finanziamento diretto di singoli progetti abbiamo preferito interventi e progettualità in cornici di programmazione locale, con importanti sinergie anche con il mondo del volontariato". (Com)