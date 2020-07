Casa: assessore Roma, approvata in Giunta schema di convenzione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appena approvato in Giunta lo schema di Convenzione sociale. Lo scrive, in un post su Facebook, Valentina Vivarelli, assessore di Roma Capitale alle Politiche abitative. "Uno strumento innovativo con cui, per la prima volta - aggiunge - regoliamo e definiamo la gestione e i controlli per gli alloggi in housing sociale, compresi i servizi connessi ai progetti e alla comunità legata a queste nuove abitazioni. Grazie a questo tanti cittadini e famiglie, che per reddito non riescono a sostenere i costi del libero mercato, potranno accedere alla locazione di abitazioni a canone calmierato per 15 anni. Altra importante misura che abbiamo previsto con la Convenzione Sociale è che una quota appositamente prefissata degli alloggi di housing sociale, realizzati sia su proprietà privata che su quella pubblica, sarà riservata a Roma Capitale per far fronte all'emergenza abitativa. Costruiamo così un percorso virtuoso per ampliare in maniera significativa la disponibilità di alloggi da destinare ai soggetti e alle famiglie più deboli.Il disagio abitativo e il problema della casa si risolvono solo con misure strutturali. Lo schema di Convenzione Sociale e la recente adozione di procedure più semplici e rapide per acquisire abitazioni ed immobili compatibili con finalità residenziali da destinare all'assistenza alloggiativa vanno esattamente in questa direzione: quella di dare risposte efficaci ad un urgenza sentita da tanti cittadini della nostra città". (Rer)