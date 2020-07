Speciale difesa: Libia, Gna spera di entrare a Sirte senza spargimenti di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) spera di “entrare a Sirte senza spargimenti di sangue”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Gna. Mohamed Siala, durante una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya. Secondo quanto riporta la stampa libica, da parte sua la responsabile della diplomazia spagnola ha espresso la speranza che riprendano presto i colloqui politici tra le parti libiche e di riprendere il cammino dei colloqui militari 5 + 5 secondo i risultati della conferenza di Berlino. Durante il colloquio Laya è stata informata in merito agli ultimi sviluppi in Libia, confermando il sostegno della Spagna al Gna, mentre Siala le ha assicurato ciò che considerava "un miglioramento delle condizioni sul campo" e l'inizio del graduale ritorno alla normalità nella parte meridionale di Tripoli, auspicando che le forze governative possano entrare nella città di Sirte senza spargimenti di sangue. ResSpeciale difesa: Libia, delegazione Usa incontra HaftarDubaiIl comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar ha incontrato ieri a Rajma, in Cirenaica una delegazione militare e politica statunitense di alto livello. Secondo fonti non ufficiali, citate dal quotidiano "Al Sharq al Awsat", la delegazione aveva una proposta Usa per evacuare la regione mezzaluna petrolifera da qualsiasi forza militare con la supervisione di forze europee sotto l'egida delle Nazioni Unite. Fonti vicine a Hafter l'hanno descritta come "l'ultima possibilità" per raggiungere un accordo di cessate il fuoco. (Res)