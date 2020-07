I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: governo sconfitto in parlamento su piano pensioni - Il governo del presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha subito ieri una seconda dura sconfitta alla Camera sul progetto di legge dell'opposizione che permette il ritiro del 10 per cento dei fondi pensione privati da parte dei titolari. Per la seconda volta inoltre, 13 deputati della maggioranza hanno votato con l'opposizione, permettendo il raggiungimento del quorum minimo dei tre quinti dei voti e consentendo il passaggio del progetto in seconda lettura al Senato. A nulla sono valsi gli sforzi dello stesso Pinera per riordinare le fila della sua coalizione e la proposta di un miglioramento del pacchetto di misure a favore della classe media annunciato ieri prima della votazione. Il ministro degli Interni, Gonzalo Blumel, ha riconosciuto a fine giornata in una conferenza stampa che si è trattato di "una dura sconfitta" per il governo. "Continueremo ad insistere in Senato per cercare di rimediare a questo errore", ha aggiunto Blumel. La messa in minoranza del governo su questo progetto, scrive oggi il quotidiano "La Tercera", mette "sotto processo la guida politica dell'esecutivo" e in tale contesto rilancia le voci di un possibile rimpasto di governo. (segue) (Res)