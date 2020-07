I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Vizcarra nomina Pedro Cateriano nuovo primo ministro - Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha nominato Pedro Cateriano come nuovo primo ministro, in sostituzione di Vicente Zeballos, nel contesto della crisi generata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Cateriano ha ricoperto l'incarico di ministro della Difesa e di primo ministro durante la presidenza di Ollanta Humala. Il rimpasto annunciato da Vizcarra include cambi, tra gli altri, ai ministeri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e dell’Energia. Restano ai loro posti invece i titolari dei ministeri della Salute, Pilar Mazzetti, e dell’Economia, Maria Antonieta Alva. Il nuovo ministro degli Esteri è Mario Lopez, diplomatico e già ambasciatore del Perù a Panama e in Venezuela. “Uno degli assi principali dell’azione di governo in questa tappa continua ad essere la lotta alla pandemia. Lo faremo con più sforzo ed energia rinnovata”, ha detto Vizcarra in occasione del giuramento dei nuovi ministri, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Andina”. Con circa 334 mila casi il Perù è il quinto paese al mondo per numero di contagi da nuovo coronavirus. (segue) (Res)