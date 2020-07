I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- America Latina: Cepal, 45,4 milioni di poveri in più nel 2020 - La regione dell’America Latina vedrà una contrazione economica del 9,1 per cento nel 2020 a causa degli shock interni ed esterni legati alla crisi del nuovo coronavirus e vedrà il numero di persone in situazione di povertà aumentare di 45,4 milioni. E’ quanto si legge in un rapporto della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi, presentato in una conferenza stampa virtuale da Santiago del Cile. Secondo lo studio, il calo sarà più accentuato nell’America del Sud (-9,4 per cento), mentre si attesterà al - 8,4 per cento in America centrale e Messico e al -7,9 per cento nei Caraibi, escludendo il Guyana, la cui performance fa aumentare la percentuale di crescita dell’area al -5,4 per cento. “Si prevede anche un aumento della disoccupazione, che a sua volta provocherà un deterioramento importante nei livelli di povertà e diseguaglianza”, ha detto la segretaria esecutiva dell’organismo, Alicia Barcena. (segue) (Res)