I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: Onu triplica richiesta fondi per risposta umanitaria - L’Ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) ha lanciato ieri il nuovo Piano di risposta umanitaria 2020 per il Venezuela, chiedendo ai donatori internazionali 762,5 milioni di dollari, il triplo dello scorso anno. La maggior parte dei fondi verrà destinata al settore sanitario, dove si prevede di canalizzare 252 milioni di dollari e raggiungere circa quattro milioni di persone. Il piano prevede anche una sezione di riposta alla pandemia della Covid-19, per la quale si prevede di raccogliere 87,9 milioni di dollari. La maggior parte degli aiuti è destinata allo stato di Zulia, nel nord-est del paese, seguito dagli stati di Tachira, Anzoategui e Sucre. Per il settore alimentare sono previsti oltre 158 milioni di dollari, mentre per educazione, acqua e igiene rispettivamente 106 e 105 milioni di dollari. (segue) (Res)