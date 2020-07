© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pil in aumento del 3,2 per cento nel secondo trimestre dell'anno - Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina è aumentato del 3,2 per cento in aprile-giugno rispetto all'anno precedente, invertendo un calo del 6,8 per cento nel primo trimestre, che ha segnato la prima contrazione dal 1992 ad oggi. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Nella prima metà del 2020, l'economia cinese si è contratta dell'1,6 per cento su base annua e il valore aggiunto delle principali imprese industriali del paese è diminuito dell'1,3 per cento su base annua, 7,1 punti percentuali in meno rispetto al calo del primo trimestre. Dato che tuttavia è cresciuto del 4,4 per cento nel secondo trimestre. Il declino del settore dei servizi si è attenuato nel periodo aprile-giugno e le moderne industrie di servizi hanno mostrato una forte crescita, con un valore aggiunto dell'industria terziaria che è aumentato dell'1,9 per cento nel secondo trimestre e ha superato il calo del 5,2 per cento registrato da gennaio a marzo. Le vendite dei beni di consumo sono gradualmente migliorate e sono diminuite dell'1,8 per cento, raggiungendo i 17,2 miliardi di yuan (2,5 miliardi di dollari), in calo dell'11,4 per cento su base annua. Le vendite online sono aumentate del 7,3 per cento, rispetto a un calo dello 0,8 per cento nel periodo gennaio-marzo. Gli investimenti in immobilizzazioni sono diminuiti del 3,1 per cento nella prima metà dell'anno, restringendosi notevolmente da un calo del 6,3 per cento nei primi cinque mesi dell'anno. (segue) (Res)