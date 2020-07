I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade: ministro Di Maio al "Corriere della Sera", risultato molto positivo - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è davvero soddisfatto dell'accordo raggiunto su Autostrade. "Sono molto soddisfatto per il risultato, sì - spiega al "Corriere della Sera" -. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Lo Stato ha fatto lo Stato, ha lavorato per difendere l'interesse comune. Dopo di che non bisogna lanciarsi in toni trionfalistici, la partita non è ancora chiusa del tutto, bisognerà vigilare affinché in futuro non tornino a prevalere le logiche del profitto a scapito della sicurezza degli italiani. E ora bisogna puntare al vero obiettivo". "Non dobbiamo fermarci adesso - continua - per nessun motivo. Ora bisogna abbassare le tariffe autostradali, far scendere i pedaggi, migliorare il nostro sistema infrastrutturale. Non è che uno può dire "entra lo Stato" e poi è lo Stato ad applicare le medesime logiche di business di un privato, altrimenti diventa una presa in giro e gli italiani non sono stupidi. Su questo mi sento rassicurato dal fatto che in Cassa depositi e prestiti c'è un manager come Fabrizio Palermo che ha una grande visione industriale e non finanziaria. Quindi la prima cosa da fare ora è abbassare i pedaggi, permettere agli autotrasportatori per lavoro, ma anche a chi si muove per ragioni turistiche, di pagare meno e in modo proporzionale ai servizi che vengono offerti".Autostrade: ministro De Micheli a "La Stampa", nessun esproprio ai Benetton - Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli parla al termine di una lunga notte di trattative. Si sente "soddisfatta per aver garantito 10 mila posti di lavoro, i risparmi di migliaia di azionisti e la sicurezza degli italiani sulle strade", dice a "La Stampa". Il 14 agosto 2018 "ero dalle mie parti, a Ferriere, sulle colline piacentine. Quel giorno ho pensato alle vittime, al dramma dei familiari, alle difficoltà dei soccorritori. Non immaginavo certo che avrei dovuto occuparmene in prima persona". Il suo predecessore Toninelli al momento del passaggio delle consegne "mi disse che era stato istituito un gruppo di lavoro, mi consegnò i risultati e aggiunse che aveva avviato un tavolo di trattativa con il concessionario Aspi. Disse che la trattativa era necessaria per valutare meglio il rischio di contenzioso". E il governo senza che un magistrato abbia deciso chi sono i colpevoli, accusa i Benetton. "Non è così. Lo Stato ha detto all'attuale azionista di Aspi che ci sono problemi di affidabilità. Le colpe le decide la magistratura, l'affidabilità di un concessionario la stabilisce il concedente, in questo caso il Ministero delle infrastrutture sulla base di perizie. Il nostro lavoro ha accertato che le concessioni erano troppo favorevoli ai privati. Sono del 2008. Dunque il governo Berlusconi". "Abbiamo revisionato le concessioni - continua - E abbiamo verificato una serie di gravi inadempimenti da parte del concessionario. Non solo sul ponte di Genova ma sull'intera rete autostradale italiana. Abbiamo trovato gravi problemi di affidabilità".Maltempo: Lamorgese su nubifragio Palermo, vicina alla città, grazie ai soccorritori - Sul violento nubifragio a Palermo è intervenuta il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che si è detta "vicina alla città così gravemente colpita da questa calamità. Grazie alle donne e agli uomini impegnati senza sosta nelle attività di soccorso. Già 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco". E' quanto si legge in un tweet del Viminale.Difesa: Camera approva risoluzione su missioni internazionali - L'Aula della Camera ha approvato, anche con il sì del centrodestra, la risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali all'estero con 453 voti favorevoli, nessuno voto contrario e 9 astenuti. Per quanto riguarda la missione in Libia e in particolare al supporto alla Guardia costiera locale, l'Aula ha dato il via libera con 401 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti.Commercio estero: Istat, +35 per cento export a maggio, +5,6 per cento import - A maggio 2020 si stima un aumento congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, decisamente elevato per le esportazioni (+35,0 per cento), più contenuto per le importazioni (+5,6 per cento). Il netto incremento su base mensile dell’export è dovuto ai forti aumenti delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+36,5 per cento) sia verso l’area Ue (+33,7 per cento). Così l'Istat nella nota relativa a commercio con l’estero e prezzi all’import. Nel trimestre marzo-maggio 2020, malgrado la crescita a maggio, la dinamica congiunturale è condizionata dai forti cali dei mesi precedenti ed è ampiamente negativa sia per l’export(-29,0 per cento) sia per l’import (-27,7 per cento). A maggio 2020 l’export segna una flessione su base annua marcata(-30,4 per cento), ma in evidente attenuazione rispetto ad aprile (-41,5 per cento),che coinvolge sia l’area extra Ue (-31,5 per cento) sia quella Ue (-29,4 per cento). Rispetto alle esportazioni, la contrazione delle importazioni (-35,2 per cento) è più ampia e sintesi dei cali degli acquisti da entrambi i mercati (-38,2 per cento dai paesi extra Ue, -32,9 per cento dall’area Ue). Tutti i principali settori di attività economica contribuiscono alla flessione tendenziale dell’export. I contributi maggiori derivano da macchinari e apparecchi n.c.a (-29,9 per cento), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-24,4 per cento), articoli sportivi, giochi, preziosi, strumenti musicali e medici e altri prodotti n.c.a. (-57,8 per cento), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-38,9 per cento), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-45,7 per cento), articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-49,0 per cento)e autoveicoli (-46,2 per cento). Secondo le rilevazioni Istat su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla caduta dell’export sono Francia (-33,8 per cento), Germania (-23,0 per cento), Stati Uniti (-26,8 per cento), Spagna (-39,6 per cento) e Regno Unito (-35,5 per cento). Nei primi cinque mesi del 2020 la flessione tendenziale dell’export (-16,0 per cento) è dovuta in particolare al calo delle vendite di macchinari e apparecchi nca (-22,4 per cento), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-14,9 per cento), autoveicoli (-34,5 per cento) e articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-30,4 per cento). A maggio 2020 si stima che il saldo commerciale aumenti di 199 milioni di euro (da +5.385 milioni a maggio 2019 a +5.584 milioni a maggio 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +6.603 milioni di euro (era +8.777 milioni a maggio 2019). Nel mese di maggio 2020 si stima che i prezzi all’importazione diminuiscano dello 0,1 per cento su aprile 2020 e dell’8,6 per cento su base annua. (Rin)