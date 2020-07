Roma: Raggi, Servizio giardini al lavoro nei parchi periferici della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, traccia un primo bilancio del lavoro realizzato nella Capitale dal Servizio giardini nei parchi delle zone più periferiche della città. "Importanti aree verdi - spiega Raggi - dove trascorrono il tempo libero tante famiglie e cittadini". "Al Parco Palatucci, noto anche come Parco Tor Tre Teste, nella zona est della città - scrive il sindaco - è stata effettuata un’importante bonifica della vegetazione nei pressi del laghetto. Sempre nel Municipio V, al Parco Taverna, due squadre sono state utilizzate per lo sfalcio dell’erba. Operazione analoga in via Gioia del Colle, nel quartiere Quarticciolo. A Villa De Sanctis, Parco Achille Grandi, Parco Franceschetti e Villa Gordiani invece, i nostri operatori hanno svolto una pulizia completa delle aree interne. A piazza Pascali, inoltre, sono stati rimossi i rami più sporgenti degli alberi. Nel Municipio IV – siamo sempre nella periferia est – è stata tagliata l’erba in via di Grotta di Gregna e nel Parco Tiburtino, mentre nel Parco Federico Sacco è stato necessario abbattere un albero pericolante. Nel Municipio III, infine, è stata realizzata una vasta operazione di messa in sicurezza, pulizia e sfalcio a piazzale Loriedo, in vista dell’imminente riapertura dell’area. Operazioni di pulizia anche a Parco dei Frutti, Parco Nobili, Parco Talli e Parco Talenti. Sfalci, infine, nello spartitraffico di via Ugo Ojetti e in piazza degli Euganei. Ringrazio tutte le donne e gli uomini del Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale per questi interventi", conclude. (Rer)