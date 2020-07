Spagna: Felipe VI, obbligo morale di ricordare sempre la dignità dei defunti del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha l'obbligo di morale "di riconoscere, rispettare e ricordare sempre la dignità dei defunti" ed il dovere civico di "preservare e promuovere i migliori valori che sono alla base della nostra società e della nostra convivenza e che ci impegna tutti". Lo ha affermato il re, Felipe VI, nel corso della cerimonia di oggi al palazzo reale di Madrid per omaggiare tutte le 28 mila vittime della pandemia del coronavirus civili e del personale sanitario. Il monarca, unica autorità politica ad intervenire durante l'evento, ha evidenziato come il Paese abbia vissuto "periodi di preoccupazione ed incertezza" ma si è rivelato un esempio di "civiltà, maturità, resistenza e impegno verso gli altri", in particolar modo gli operatori sanitari che durante le giornate più dure "hanno salvato molte vite in condizioni difficili". Felipe Vi ha poi concluso il suo discorso di chiusura ricordando tutti i morti e trasmettendo alle famiglie delle vittime "il nostro affetto e l'abbraccio più affettuoso". (segue) (Spm)