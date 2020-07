Spagna: Felipe VI, obbligo morale di ricordare sempre la dignità dei defunti del Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'infermiera dell'ospedale di Vall d'Hebron (Bercellona) ha parlato a nome di tutto il personale sanitario spagnolo ricordando come infermieri e medici "abbiano coperto i bisogni fondamentali ed emotivi" di molte persone, in particolare anziani, che avevano chiesto di "non morire da soli". L'infermiera catalana ha chiesto alle autorità di potenziare il sistema sanitario pubblico ed ai cittadini di "ricordare la lezione" rispettando le norme di sicurezza. Prima dell'intervento di chiusura di Filippo VI, le più importanti cariche istituzionali nazionali ed internazionali intervenute alla cerimonia hanno depositato a turno, accompagnate da un esponente della società civile, una rosa bianca davanti ad una fiamma accesa, sulle note dello "Spirito" di Johannes Brahms. "Condividiamo lo stesso dolore in Europa e nel mondo. Questo ci unisce e confido che insieme usciremo rafforzati da questa crisi", ha affermato al termine della cerimonia, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. (segue) (Spm)