Spagna: Felipe VI, obbligo morale di ricordare sempre la dignità dei defunti del Covid-19 (3)

- Mentre il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si è detto "onorato di essere a Madrid per ricordare le vittime del Covid-19" e di "rendere omaggio ai professionisti e ai volontari che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia", ricordando come i cittadini siano stati un esempio di "solidarietà e umanità", valori su cui "è stata costruita l'Europa". In alcune brevi dichiarazioni rilasciate alla stampa, al termine della cerimonia, il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, dopo aver espresso le sue condoglianze alla famiglia delle vittime ha espresso il suo "sostegno alla casa reale", promettendo che il il Pp "difenderà il capo dello Stato dagli attacchi che stanno già avvenendo da parte di alcuni ministri del governo". Il re emerito,Juan Carlos I, è finito al centro di diverse inchieste giudiziarie, una delle quali sta cercando di fare chiarezza in merito al presunta "commissione" illegale da 64,8 milioni di euro da parte della casa reale saudita nell'ambito di una gara d'appalto per la costruzione della rete ferroviaria ad alta velocità a La Mecca, vinta da un consorzio di società spagnole. Una posizione nettamente diversa da quella espressa oggi del vicepremier, Carmen Calvo, affermando che il governo "distingue molto chiaramente quali sono le questioni che riguardano l'ex capo di Stato, il Re emerito, dall'impeccabile lavoro svolto da Filippo VI". (Spm)