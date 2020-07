Fase 3: Sardegna, da ieri riaprono discoteche, 2 metri di distanza in pista all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri, 15 luglio, "sono consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo". E' quanto si legge nell'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Sardegna, Christian Solinas che precisa che tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto del Dpcm del 11 giugno scorso e dalla scheda tecnica "Discoteche" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative" approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 luglio, allegata al Dpcm della stessa data. (Rin)