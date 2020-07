Regno Unito: nuovi dati Ons, 650 mila posti di lavoro persi da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i nuovi dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons) britannico, il tasso di occupazione nel Regno Unito è diminuito con la perdita di quasi 650 mila posti di lavoro dall'inizio della pandemia di coronavirus nel paese a marzo. Il numero di impiegati che lavorano a pagamento è diminuito del 2,2 per cento. Il crollo nei posti di lavoro ha iniziato a rallentare a giugno rispetto al mese di maggio. Un numero in costante aumento di aziende ha annunciato programmi di tagli, mentre i sindacati e i gruppi di rappresentanza avvertono che la disoccupazione aumenterà ulteriormente quando il governo interromperà il programma di mantenimento dei posti di lavoro. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico "The Guardian", il segretario generale della Confederazione dei sindacati del Regno Unito Frances O'Grady ha affermato che "un disastro nazionale è alle porte, con offerte di lavoro al minimo storico e un aumento nel numero di licenziamenti di giorno in giorno". O'Grady ha aggiunto che "i ministri guardano dai margini, invece di salvare i posti di lavoro con supporto mirato per i settori maggiormente colpiti come la vendita al dettaglio, la manifattura e l'aviazione". (Rel)