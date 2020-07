Cooperazione: Angola, Ifad stanzia 29 milioni di dollari per i piccoli produttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto beneficerà particolarmente i giovani e le donne vulnerabili agli shock climatici, contribuirà a rafforzare la loro capacità di recupero e riguarderà un totale di 218 mila famiglie (poco più di 1 milione di persone), di cui 65.400 a sud e 152 mila a nord dell'Angola. L'ambasciatrice angolana ha affermato che la firma di questo accordo dimostra le eccellenti relazioni di cooperazione tra Angola e l’Ifad, basate sull'impegno per combattere la fame, migliorare l'alimentazione, ridurre la povertà rurale e raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss) entro il 2030. Il 50 per cento della popolazione povera angolana vive nelle zone rurali e dipende dall'agricoltura di sussistenza. Questo sotto settore, che è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici, impiega oltre il 44 per cento della popolazione totale e contribuisce al 5,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). In Angola dal 1990 l'Ifad ha investito oltre 118,8 milioni di dollari in finanziamenti per otto programmi e progetti per un totale di oltre 284,6 milioni di dollari, avendo beneficiato direttamente oltre 486.600 famiglie rurali. (Com)