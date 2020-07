Russia: confermato arresto di Sergej Furgal, governatore del Territorio di Khabarovsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furgal è uno dei sette presidenti di regioni che non appartengono al partito di governo, Russia Unita: è uno dei tre rappresentanti dell'Ldpr. Secondo fonti dell'agenzia "Rbk", Furgal avrebbe infranto la promessa fatta al Cremlino e a Russia Unita, di non interferire con la campagna elettorale del partito di governo nelle elezioni dell'assemblea legislativa regionale nel settembre 2019. In seguito all'arresto di Furgal, a Khabarovsk si sono verificate proteste su larga scala, con la partecipazione di decine di migliaia di cittadini che hanno tenuto per diversi giorni raduni nei principali centri abitati. In seguito alle proteste, il plenipotenziario presidenziale, il vice primo ministro Jurij Trutnev, si è recato nella capoluogo regionale in visita non programmata. L'alto funzionario ha motivato la missione con l'urgenza di garantire lo svolgimento degli affari correnti dell'amministrazione locale. Ieri, funzionari della Camera pubblica, organismo federale garante dei diritti civili, hanno riferito di aver avuto istruzione dalle autorità di sicurezza di non mettere al corrente il governatore delle manifestazioni a suo sostegno, al momento della visita nel centro di detenzione. (Rum)