Roma: controlli in attività commerciali a Cornelia-Boccea, chiuso un barbiere (2)

- In un minimarket di via Tardini, invece, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di un impianto di videosorveglianza mai autorizzato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Il gestore, un cittadino del Bangladesh di 42 anni, è stato denunciato. Controlli anche in piazzale Dunant dove nella frutteria di un cittadino egiziano di 35 anni i Carabinieri hanno sorpreso un altro lavoratore impiegato in nero. Anche in questo caso il gestore è stato sanzionato per un importo di 1.800 euro. Altri 3 esercizi commerciali ispezionati sono risultati perfettamente in regola. (Rer)