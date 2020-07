Spagna: fonti "El Pais", intelligence ha in dotazione il programma di spionaggio Pegasus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi d'intelligence spagnoli hanno in dotazione il programma di spionaggio Pegasus, della società israeliana Nso, con il quale sarebbe stato posto sotto controllo, tra aprile e maggio 2019, il telefono del presidente del Parlamento della Catalogna, Roger Torrent, e di altri esponenti dell'indipendentismo catalano. E' quanto rivela il quotidiano "El Pais" che ha consultato fonti interne ai servizi segreti. Se il ministero dell'Interno, la Polizia e la Guardia Civile hanno assicurano di non aver mai stipulato contratti con l'Nso, gli agenti interpellati dal quotidiano hanno confidato di "agire sempre nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico". La normativa vigente sul controllo giudiziario preventivo del 2002 stabilisce che per intercettare un telefono, il direttore del Centro nazionale di investigazione (Cni) debba chiedere l'autorizzazione preventiva ad un giudice della Corte suprema, nominato a tal fine dal Consiglio Generale della Magistratura. Il giudice ha 72 ore di tempo per approvare o respingere la richiesta, che deve essere specifica e motivata e individuare l'obiettivo dell'intercettazione telefonica, per un periodo di tre mesi, prorogabile. Le fonti interne ai servizi segreti hanno inoltre confermato che il software può essere acquistato esclusivamente da governi e alle forze di sicurezza. (Spm)