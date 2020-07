Milano: De Corato, campo nomadi Bonfadini fucina di delinquenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si erano dileguanti all'interno del famoso campo nomadi di via Bonfadini, dove erano residenti, per poi ricongiungersi alle loro roulotte, ma oggi finalmente i Carabinieri li hanno presi". Afferma così in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito all'arresto dei componenti della banda delle spaccate. "Ringrazio i carabinieri per questa operazione. È facile ipotizzare che gli amici del campo in cui risiedevano e nel quale hanno fatto perdere le loro tracce la notte del primo luglio dopo un inseguimento con le forze dell'ordine abbiano coperto la loro fuga. Tanto per capire di cosa stiamo parlando: si tratta del campo costato al comune di Milano quasi 1 milione di euro, quello in cui quasi nessuno paga le utenze e dove quasi nessun adulto ha mai trovato una sistemazione lavorativa, fucina di delinquenti. Questa situazione non è più tollerabile. I continui fatti di cronaca dimostrano come i nomadi abbiano preso la nostra regione come terra da depredare. Bisogna, anche alla luce di questi ennesimi arresti, iniziare ad eseguire controlli serrati a partire dalle roulotte che con grande facilità si accampano per strada, nonostante il regolamento comunale lo vieti. Quanti daspo urbani sono stati fatti per i nomadi che occupano le strade, come promesso dal Sindaco Sala l'anno scorso? Quanti fogli di via dalle città le Questure hanno emanato?". "Finché queste persone potranno continuare a girare indisturbate - conclude De Corato - per Milano e per il nostro territorio, possiamo già sapere con certezza che domani altri fatti di cronaca nera li vedranno come protagonisti".(Com)