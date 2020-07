Ue: Corte di Giustizia sanziona Romania e Irlanda su norme antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sanzionato oggi la Romania e l'Irlanda per i ritardi e l'applicazione incompleta delle regole comunitarie contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E' quanto si legge in un comunicato della stessa Corte. La Romania è stata condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di 3 milioni di euro, mentre l'Irlanda 2 milioni di euro. "Entrambi gli Stati membri non sono riusciti a recepire integralmente, entro il termine prescritto, la direttiva sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo", ha affermato la Corte riferendosi alle norme antiriciclaggio adottate dall'Ue nel 2015. Tali norme hanno rafforzato i requisiti di sorveglianza per banche, avvocati e commercialisti e hanno imposto maggiore trasparenza ai proprietari delle società.(Rob)