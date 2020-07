Libia: Cremlino, esercito russo non partecipa alle operazioni sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo non prende parte alle attività belliche in Libia. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, assicurando che il Cremlino non è nemmeno a conoscenza di gruppi organizzati di propri cittadini nel paese. In precedenza fonti media hanno riferito che il Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) aveva accusato la società russa di sicurezza privata Wagner di aver importato mine in Libia, aggirando l'embargo delle Nazioni Unite. "Non abbiamo informazioni al riguardo. Le forze armate russe non partecipano in alcun modo in Libia, né a nessun processo. Non siamo a conoscenza di cittadini russi organizzati che possano prendervi parte", ha dichiarato Peskov in un briefing. (segue) (Rum)