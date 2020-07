Libia: Cremlino, esercito russo non partecipa alle operazioni sul campo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, Africom aveva riferito che almeno 14 Mig-29 erano stati trasferiti dalla Russia alla Siria, dove le insegne russe erano state ridipinte per mascherarne l’origine. I velivoli erano stati quindi trasportato in Libia, in violazione dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Il Comando Usa ritiene che gli aerei russi violino attivamente lo spazio aereo libico, complicando ulteriormente il conflitto in Libia e aumentando il rischio di errori di calcolo. L'introduzione da parte della Russia di mine antiuomo, trappole esplosive, aerei da guerra e il loro continuo sostegno al gruppo Wagner con oltre 2.000 persone in Libia cambia la natura dell'attuale conflitto e intensifica il rischio potenziale per i civili, afferma ancora il sito web del comando del Pentagono in Africa. "La nostra intelligence registra il coinvolgimento continuo e inutile della Russia e del gruppo Wagner", ha affermato il contrammiraglio Heidi Berg, direttore dell'intelligence di Africom. “Le valutazioni delle immagini e dell'intelligence mostrano come la Russia continui a interferire negli affari libici. L'uso sconsiderato di mine antiuomo e trappole esplosive del Wagner Group sta danneggiando civili innocenti". (Rum)