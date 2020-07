Violenza sessuale: 45enne stuprata mentre passeggia con cane al parco a Milano, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 45 anni è stata violentata sessualmente nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trova al parco Monte Stella, zona San Siro, di Milano. Agli investigatori della squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Monia Di Marco, la signora ha raccontato che intorno alle 18 si trovava a passeggio con il proprio cagnolino. A un certo punto l'animale si è allontanato in una zona meno frequentata dell'area verde. Quando la donna lo ha seguito, è stata strattonata e bloccata all'improvviso da un uomo che l'ha poi stuprata in un avvallamento del terreno. La vittima è poi riuscita ad attivare i soccorsi ed è stata accompagnata in codice giallo alla clinica Mangiagalli dove i medici hanno riscontrato gli abusi. Secondo quanto appreso il racconto della 45enne è ritenuto attendibile dagli inquirenti che sono alla ricerca dell'aggressore descritto come straniero e di carnagione scura.(Rem)