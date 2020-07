Kosovo-Serbia: Italia accoglie con favore la ripresa del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con favore la videoconferenza odierna a Bruxelles che segna la ripresa del dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Unione Europea. "Nel ribadire il fermo sostegno italiano alle legittime aspirazioni europee del Kosovo e della Serbia, incoraggiamo entrambe le parti a lavorare in modo costruttivo e con approccio lungimirante, in linea con la loro prospettiva europea", si legge in una nota della Farnesina. "Sostiamo la facilitazione condotta dal rappresentante speciale Ue, Miroslav Lajcak, per individuare un accordo sostenibile e duraturo che garantisca la pace e la stabilità nella regione, e accogliamo con favore qualsiasi iniziativa volta a rafforzare gli sforzi" del rappresentante speciale. (Com)