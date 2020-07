Serbia-Kosovo: rappresentante Ue Lajcak, il dialogo è di nuovo in pista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo per normalizzare le relazioni fra Serbia e Kosovo è di nuovo in pista. Lo ha detto il rappresentante speciale dell’Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, al termine del summit in videoconferenza ospitato oggi da Bruxelles. “Abbiamo appena concluso l'incontro virtuale con il presidente della Serbia Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. Sono lieto di poter dire che dopo il vertice di Parigi (di venerdì scorso= e la riunione di oggi, il dialogo mediato dall'Ue sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è di nuovo in pista dopo 20 mesi di stallo”, ha detto Lajcak. “Come risultato dell'incontro di oggi, abbiamo concordato gli elementi principali del processo. Abbiamo anche concordato l'ordine del giorno della prossima riunione che si svolgerà in presenza a Bruxelles giovedì prossimo. Voglio ringraziare entrambe le parti per il loro impegno costruttivo oggi”, ha detto Lajcak al termine della riunione. (Beb)