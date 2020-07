Imprese: Simest, nel primo semestre 2020 finanziate 340 aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi target dei progetti di espansione sui mercati esteri sono stati invece 45: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Azerbaigian, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Emirati Arabi, Georgia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Messico, Moldavia, Montenegro, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Russia, Senegal, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia. Per quanto riguarda infine la tipologia di finanziamento richiesto, lo strumento più gettonato è stato quello “Fiere, mostre e missioni di sistema”, grazie al quale le imprese possono coprire tutte le spese relative alla partecipazione a questo tipo di eventi e far conoscere il proprio marchio e i propri prodotti nel mondo. Seguono i finanziamenti “Patrimonializzazione”, un prestito a medio e lungo termine dedicato esclusivamente alle aziende che esportano, e “Inserimenti sui mercati esteri”, che copre le spese per l’apertura di una prima struttura commerciale all’estero. Interesse anche per quelli in “E-commerce” e “Temporary Export Manager”, che consentono all’impresa di finanziare le spese relative, rispettivamente, al commercio elettronico dei propri prodotti, sia con propria piattaforma che attraverso marketplace, e all’inserimento temporaneo di una figura professionale dedicata a guidare l’azienda sui mercati internazionali. Stando alla nota, sono state infine contrattualizzate dieci operazioni per “Studi di fattibilità”, che permettono all’azienda di coprire i costi relativi alle valutazioni sull’opportunità di realizzare investimenti commerciali o produttivi e alla formazione del personale dedicato. (Com)