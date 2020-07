Serbia-Kosovo: Borrell, "felice" per ripresa giovedì del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà giovedì 16 luglio la prossima riunione all'interno del Dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "C'è stato un briefing importante sul dialogo tra Belgrado e Pristina. I negozianti sono di nuovo in corso con un accordo sugli elementi principali del processo e sull'agenda della prossima riunione che si terrà a Bruxelles giovedì in modo non virtuale", ha spiegato. "Sono veramente felice di poter aggiungere che il dialogo tra Pristina e Belgrado ha ripreso, c'è stata la prima riunione, la prossima si terrà appunto giovedì con un ordine del giorno ampio e un accordo su quello che dovremmo discutere per avere poi un accordo vincolante giuridicamente per normalizzare i rapporti tra Kosovo e Serbia", ha spiegato Borrell. (Beb)