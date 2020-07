Kosovo: Thaci ascoltato per sei ore dalla procura dell'Aia, interrogatorio proseguirà oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato ascoltato dai procuratori del Tribunale speciale dell’Aia. Dopo sei ore di interrogatorio, Thaci ha detto ai giornalisti che il colloquio proseguirà anche oggi. "Ho ascoltato lo scambio di diversi aspetti tecnici tra l'avvocato e i pubblici ministeri, questioni tecniche esplicative e allo stesso tempo ho ascoltato quanto emerso dalle prime indagini dei pubblici ministeri sull'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck)", ha detto Thaci. Prima dell'intervista, Thaci ha dichiarato: "Oggi sono qui nel rispetto del mio sogno e per quello per cui ho combattuto, un Kosovo libero e indipendente, basato sulla parità di diritti e sullo stato di diritto. Sono pronto ad affrontare nuove sfide e vincere, per mio figlio, per la mia famiglia e per il mio paese. Nessuno può riscrivere la storia, questo è il prezzo della libertà, credo nella pace, nella verità e nella giustizia. Credo nel dialogo e nelle buone relazioni con i paesi vicini, il Kosovo è una storia di successo e ne sono molto orgoglioso. L’obiettivo del Kosovo è l'integrazione nell'Unione europea, la Nato e buoni rapporti con gli Stati Uniti", ha detto Thaci. (segue) (Kop)