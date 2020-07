Difesa: ministri di Serbia e Cipro a colloquio telefonico, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa della Serbia e di Cipro, rispettivamente Aleksandar Vulin e Charambolos Petrides, hanno avuto oggi un colloquio telefonico. Secondo una nota del ministero della Difesa serbo, al centro della conversazione è stata la cooperazione fra i due paesi nel settore della Difesa. Il ministro serbo ha rivolto le proprie congratulazioni all'omologo di Nicosia, che ha assunto l'incarico lo scorso 30 giugno, e trasmesso i saluti del presidente serbo Aleksandar Vucic all'omologo cipriota Nicos Anastasiades. Nel corso della conversazione è stato concordato un prossimo incontro fra i due ministri in cui saranno esaminate le possibilità di un ulteriore approfondimento della cooperazione nel campo della difesa. Tale cooperazione si potrà sviluppare, secondo la nota, innanzitutto attraverso la realizzazione di esercitazioni congiunte e attraverso lo sviluppo della collaborazione economico-militare e nell'istruzione militare. Vulin ha poi ringraziato Cipro per la posizione di principio secondo cui Nicosia non riconosce il Kosovo come Stato indipendente. Il ministro serbo ha ribadito il sostegno di Belgrado all'integrità territoriale di Cipro. Il ministro Petrides ha ribadito il sostegno di Nicosia al processo di dialogo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina con l'obiettivo di individuare una soluzione politica di lungo termine alla questione. (Seb)