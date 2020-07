Kosovo: ospedale di Vushtrria sarà riconvertito per accogliere pazienti affetti da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ospedale di Vushtrria in Kosovo sarà riconvertito in un nosocomio specializzato nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19. La decisione è stata presa dalla task force nazionale contro il coronavirus e dal governo di Pristina, secondo quanto riportato dai media kosovari. Inoltre è stata annunciato che sarà predisposto un altro piano dell’ospedale di Pristina per accogliere un totale di 60 pazienti con diagnosi da coronavirus. Il ministro della Sanità Armend Zemaj ha affermato che altri 50 nuovi operatori sanitari sono entrati in servizio oggi alla Centro per le malattie infettive di Pristina in prima linea nelle cure per i pazienti affetti da Covid-19. Zemaj ha aggiunto che a partire da oggi ci saranno più test, spiegando di avere firmato oggi due direttive amministrative che consentono ai laboratori privati e ai centri medici di famiglia di condurre esami. (segue) (Alt)