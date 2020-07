Kosovo: oggi terzo giorno di interrogatorio per il presidente Thaci all'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre sei ore di interrogatorio per il presidente kosovaro, Hashim Thaci, che è stato nuovamente ascoltato ieri dalla procura speciale dell’Aia. Thaci non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa ma è stato confermato che l’audizione proseguirà anche oggi. Il capo dello Stato kosovaro e l’ex presidente del parlamento, Kadri Veseli, sono stati accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dal Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Thaci ha dichiarato più volte di volere dimostrare di non aver commesso alcun crimine di guerra durante il conflitto armato del Kosovo avvenuto fra il 1997 e il 1999. È stato lo stesso capo dello Stato kosovaro ad affermarlo all’emittente albanese “Top Channel” all’aeroporto di Tirana da dove è partito alla volta dell’Aia, nei Paesi Bassi. "È vero che abbiamo violato le leggi del regime di Slobodan Milosevic e per questo sono orgoglioso", ha affermato Thaci. "Ma non ho violato alcuna legge internazionale”, ha detto Thaci. (Alt)