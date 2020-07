Difesa: missione in Kosovo, cambio al vertice dell'Rcw di Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani e delle altre sei nazioni hanno assunto tutte le misure di prevenzione raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità nel condurre le operazioni, tra cui spiccano la protezione del Monastero serbo ortodosso di Visoki-Decane – unico sito sorvegliato dalla missione Nato – e il pattugliamento dell’area di responsabilità attraverso centinaia di pattuglie motorizzate e appiedate, condotte anche in collaborazione con la polizia del Kosovo”, ha sottolineato il colonnello Gatti nel ringraziare i propri militari per l’impegno dimostrato durante il mandato del 17mo reggimento. Notevole è stato il sostegno fornito in modo imparziale dal contingente italiano alle istituzioni e alle comunità locali attraverso 18 donazioni di personal computer, arredi scolastici e materiali didattici. Importante anche il contributo dato dal Rcw alla risposta locale al Covid-19, con la distribuzione alle autorità sanitarie e di polizia del Kosovo di apparecchiature mediche e dispositivi di protezione individuale. (segue) (Com)