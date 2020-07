Kosovo: coronavirus, solo l’1,61 per cento della popolazione sottoposto a test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 13 marzo a oggi i casi confermati di Covid-19 in Kosovo sono stati 28.640, ovvero l’1,61 per cento del totale della popolazione kosovara, composta da 1,7 milioni di abitanti. E’ quanto riferito oggi dall’Istituto di salute pubblica del Kosovo, secondo cui il 51,58 percento dei casi confermati è attivo, mentre il tasso di mortalità è del 2,11 percento con 108 decessi in totale. Durante questo periodo, riporta l’emittente “Rtk”, il maggior numero di test è stato eseguito il 12 luglio (493 test), il giorno che ha segnato il numero più alto di infetti (216). Il numero più alto di guariti è stato il 3 luglio (117) e il più alto numero di vittime è stato segnato il 5 luglio (9). In rapporto al centinaio di migliaia di abitanti, il Kosovo è al secondo posto con 272 casi confermati di infezione da Covid-19, dopo la Macedonia del Nord che ha 389 casi. La Serbia è al terzo posto con 210 casi, seguita da Bosnia ed Erzegovina con 209 casi, Montenegro con 194 casi, Albania con 120 casi e Croazia con 90 casi.(Kop)