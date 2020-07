Nord Macedonia: Zaev, cittadini hanno votato per unità e solidarietà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a queste coalizioni e forze politiche entrano in parlamento Levica, partito di sinistra che ottiene il 4,17 per cento e 2 seggi, e Dpa, altra forza della componente albanese, con l'1,51 per cento dei voti e 1 seggio in parlamento. Tutti gli altri partiti non hanno raggiunto l'uno per cento delle preferenze. Le elezioni parlamentari in Macedonia del Nord si sono concluse ieri sera alle 21 dopo 3 giorni di voto, così dilazionato per evitare assembramenti e rispettare le misure sanitarie contro la diffusione del Covid-19. La prima giornata ha visto votare le persone positive al coronavirus presso le proprie abitazioni o strutture ospedaliere. La seconda giornata ha chiamato alle urne le categorie a rischio dal punto di vista sanitario e i detenuti dei penitenziari. La terza giornata ha visto alle urne la restante parte della popolazione con un'affluenza del 50,86 per cento. (Seb)