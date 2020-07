Slovacchia: coronavirus, oltre la metà dei nuovi contagi a inizio giugno erano importati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben il 51,5 per cento dei casi di contagio da coronavirus osservati in Slovacchia tra il primo e l'8 giugno sono stati importati dall'estero. E' quanto risulta da uno studio compiuto dagli epidemiologi dell'autorità sanitaria regionale di Banska Bystrica, Maria Avdicova e Jana Namesna. Dei 363 casi registrati in questo intervallo di tempo, riporta l'agenzia di stampa "Tasr", il 69 per cento era asintomatico. Tra le persone che presentano sintomi, 84 recavano problemi respiratori, 18 febbre, 3 polmoni compromessi, due avevano una forma di Covid-19 con effetti sui sensi e una persona ha sviluppato una forma intestinale della malattia. Il maggior numero dei casi importati provenivano dalla Repubblica Ceca (48). Gli altri sono giunti in Slovacchia soprattutto da Ucraina (40), Regno Unito (29), Serbia (14), Macedonia del Nord (7), Arabia Saudita (6). Il periodo in esame è stato scelto per verificare gli effetti del rilassamento delle misure restrittive sulla diffusione del virus. (Vap)