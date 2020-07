Autostrade: c’è l’accordo, ma molte sono le incognite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine il governo è riuscito a scongiurare la revoca della concessione ad Autostrade accogliendo l'offerta di Atlantia di un pacchetto di risarcimento di 3,4 miliardi per il crollo del Ponte Morandi e la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di diventare azionista di riferimento attraverso un aumento di capitale compreso tra 3 e 4 miliardi. Ma chi ha vinto davvero la partita su Autostrade? Quanto costerà allo Stato e quanto ai Benetton? Sono queste le principali domande alla quali si tenta di dare una risposta ma, per capire davvero chi l'ha avuta vinta e come sarà questa nuova società a controllo pubblico, mancano alcuni dati fondamentali. Per far uscire i Benetton dalla nuova società Autostrade la loro partecipazione dovrà scendere dall’88 per cento di oggi a meno del 10 per cento, così da non avere più diritto a un posto in consiglio d’amministrazione. E per ottenere questo risultato non basterà semplice ingresso al 33 per cento di Cassa depositi e prestiti, ma anche quello di nuovi soci privati ancora non meglio definiti. Quello che davvero non si sa ancora, però, è il prezzo della vendita delle quotazioni di Aspi detenute da Atlantia. I 3,4 miliardi di euro è il costo di indennizzo, alla quale bisogna aggiungere il prezzo per l’acquisto delle azioni sulla base del valore di Aspi, il vero nodo che dovrà ora essere sciolto per capire il peso di tutta l'operazione. Prezzo che secondo alcune valutazioni potrebbe oscillare tra i 5-10 miliardi, con un incasso per i Benetton che potrebbe oscillare tra i 3 e i 6 miliardi di euro, numeri però tutti da verificare.Poi c’è il debito della società, circa 10 miliardi di euro, di cui dovrà farsi carico la nuova società e quindi i nuovi soci. Il nodo è quindi quello di evitare che la l’operazione possa poi tradursi, soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica, come un vantaggio per la famiglia Benetton. Per questo l’aumento di capitale che porterà alla nuova società è vincolato all’impegno di non distribuire dividendi per almeno due anni. E poi ci sono le incertezze sulle tempistiche per il passaggio del controllo allo Stato di Autostrade. Secondo indiscrezioni per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri serviranno tra sei mesi e un anno per chiudere definitivamente la partita. L’ambizione del governo è però di arrivare alla quotazione in Borsa della nuova Aspi entro la fine dell’anno. (Rin)